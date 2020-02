Após divulgar vídeo de ato contra Congresso, Bolsonaro evita contato com jornalistas

247 - Jair Bolsonaro evitou falar com jornalistas nesta quinta-feira (27), pelo segundo dia consecutivo desde que foi noticiado que ele usou seu número pessoal para divulgar um vídeo de apoio às manifestações contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF), marcadas para o próximo dia 15 de março.

Nesta manhã, ele conversou com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, mas não travou contato com os jornalistas. Ontem, ao retornar de uma viagem ao Guarujá (SP), Bolsonaro também não conversou com a imprensa.

Na agenda presidencial de hoje, está agendada uma reunião com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.