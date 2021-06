Após fala de Bolsonaro, Marco Aurélio diz que estados e municípios têm autonomia para decidir sobre uso de máscara

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda disse que a orientação de Jair Bolsonaro contra uso de máscaras "não é salutar", porque "o exemplo vem de cima" edit

247 - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), questionado por declaração de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 10, afirmou que estados e municípios têm autonomia para decidir sobre as regras para uso de máscaras, além das demais medidas de combate à pandemia da Covid-19.

Bolsonaro afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve publicar um parecer para desobrigar o uso de máscara para pessoas que já foram vacinadas ou que tenham contraído a doença.

"O que se deve preconizar é a cautela. Não entro no mérito da orientação do Executivo. Apenas digo que estados e municípios continuam com essa atribuição de cuidar da saúde", afirmou Marco Aurélio.

O ministro ainda disse que a orientação de Bolsonaro "não é salutar", porque "o exemplo vem de cima".

