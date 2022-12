Após fugir para Orlando, Bolsonaro dá autógrafos e combina pelada com apoiadores

Apoie o 247

ICL

247 — Após fugir do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) conversou e tirou fotos com apoiadores neste sábado, 31, em Kissimmee, Orlando (EUA), segundo o Uol . Ele conversou com cerca de 50 pessoas que o aguardavam em frente à casa do ex-lutador de MMA José Aldo, onde está hospedado.

Bolsonaro tirou fotos, autografou camisetas e prometeu participar de uma pelada com seus apoiadores nos próximos dias, e ainda afirmou que deve passar o Réveillon no imóvel em que está hospedado e informou que, por enquanto, não deve falar com a imprensa.

No começo da tarde, Bolsonaro deixou o condomínio a bordo de um carro com seguranças, mas o destino dele não foi informado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.