Após general Heleno testar positivo para coronavírus, Bolsonaro cancela reunião com 22 ministros

247 - Após o teste do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, dar positivo para o novo coronavirus. Jair Bolsonaro cancelou a reunião ministerial marcada para esta quarta-feira (18) no palácio do Planalto. Outras reuniões marcadas para esta quarta-feira também foram canceladas.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Bolsonaro chegou a cogitar em fazer a reunião por meio de tefeconferência, mas desistiu após avaliar que seria o evento, que reuniria 22 ministros, seria de difícil viabilidade.

Durante a manhã desta quarta-feira, funcionários do Palácio do Planalto limparam os gabinetes do GSI e uma equipe do Hospital das Forças Armadas (HFA) seguiu para o local para realizar exames para identificação do coronavírus nos servidores públicos.