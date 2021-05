Após ignorar 10 dias recomendação da Anvisa, Bolsonaro proíbe ingresso de passageiros oriundos da Índia

A Índia é atualmente um dos principais focos da crise internacional da pandemia do novo coronavírus, registrando altos índices de infecções diárias e sucessivos recordes no número de mortes por Covid-19 edit

247 - Após ignorar 10 dias recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o governo Jair Bolsonaro publicou, nesta sexta-feira, 14, em edição extra do "Diário Oficial da União", portaria proibindo entrada de estrangeiros em voos com origem ou passagem pela Índia.

A Índia é atualmente um dos principais focos da crise internacional da pandemia do novo coronavírus, registrando altos índices de infecções diárias e sucessivos recordes no número de mortes por Covid-19.

A portaria é assinada pelos ministros Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil), Anderson Torres (Justiça) e Marcelo Queiroga (Saúde).

As restrições previstas na portaria não se aplicam para transporte de cargas e a quem for brasileiro; imigrante com residência definitiva no Brasil; diplomatas de órgãos internacionais; funcionário estrangeiro acreditado junto ao governo brasileiro; estrangeiro cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro; estrangeiro cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo Governo brasileiro em vista do interesse público ou por questões humanitárias; portador de Registro Nacional Migratório.

Nesses casos, a portaria estabelece quarentena de 14 dias.

