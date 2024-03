Após indicação do PL, Nikolas é eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara; veja confirmados

Apoie o 247

niko247 - O deputado federal ultrabolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) foi eleito novo presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, após indicação de seu partido, o PL, nesta quarta-feira (6). O parlamentar recebeu 22 votos contra 15 em branco.

Também aliada de primeira linha de Jair Bolsonaro (PL), a deputada Caroline de Toni foi eleita para a Comissão de Constituição e Justiça, com 49 votos a favor e 9 votos em branco. Confira, abaixo, a situação das Comissões que já foram definidas até o momento:

Alberto Fraga é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública

Antonio Carlos Rodrigues é eleito presidente da Comissão do Esporte

Josenildo é eleito presidente da Comissão de Indústria e Comércio

Comissão de Minas e Energia é instalada, mas eleição de presidente é adiada

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher marca eleição da presidente para quarta-feira

Caroline de Toni é eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

Lucas Redecker é eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores

Danilo Forte é eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico

Dr. Francisco é eleito presidente da Comissão de Saúde

Mário Negromonte Jr. é eleito presidente da Comissão de Finanças e Tributação

Gilberto Abramo é eleito presidente da Comissão de Viação e Transportes

Vicentinho Júnior é eleito presidente da Comissão de Agricultura

