Após instalação da CPI, PGR questiona governadores sobre “mau uso de verbas” na pandemia

Metrópoles - Subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo encaminhou um novo ofício a governadores, dessa vez, citando o “mau uso” de verbas públicas pelos estados. Segundo o documento, os mandatários estaduais precisam explicar os gastos de recursos provenientes do governo federal, que podem “representar prejuízo ao erário”.

Os governantes receberam ofícios da Procuradoria-Geral da República (PGR) após a instalação da CPI da Covid no Senado, que vai investigar a atuação e possíveis omissões do governo Jair Bolsonaro na crise sanitária.

A PGR elenca quatro perguntas a serem respondidas e diz que elas têm relação com outro pedido de informação não respondido de forma satisfatória pelos estados. Questiona, por exemplo, sobre o fechamento de hospitais de campanha montados para tratar pacientes com Covid-19 e os gastos com insumos e equipamentos das estruturas desativadas.

Continue lendo no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.