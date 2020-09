Após intervenção do TST, trabalhadores dos Correios paralisam greve

247 - Um dia após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinar o fim da greve dos Correios, os sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) decretou o fim da greve e encerrou a paralisação, que já durava 35 dias e havia paralisado mais de 90% da categoria.

Os sindicatos do Paraná e o da Bahia ainda estão em assembleia, mas devem seguir a orientação da Fentect para retomada das atividades, segundo a própria federação.

Em nota, a entidade afirma que a decisão do TST, que aprovou um reajuste de 2,6% para os trabalhadores, não contempla a categoria.

"No entanto, sabemos que muitas lutas virão pela frente como a batalha contra a privatização dos Correios, que já está na ordem do dia", diz a Fentect.

