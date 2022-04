Após ir com Bolsonaro a Uberaba, Jair Renan diz não saber onde estava (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - O filho “04” do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, viajou com o pai neste sábado (30/4) para Uberaba (MG), onde participaram da abertura oficial da 87ª ExpoZebu, exposição pecuária. Porém, em vídeo divulgado horas depois, ele disse ter esquecido do lugar exato em que estava.

“Então, acabei de voltar da viagem do meu pai pra Minas. Não sei qual o lugar exato de Minas que eu tava. Agora esqueci”, disse Jair Renan pelo Instagram, em imagens gravadas em uma academia.

