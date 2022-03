Após Moraes impor multa, Daniel Silveira recua e diz que colocará tornozeleira

Apoie o 247

Metróples - Em entrevista nesta quarta-feira (30/3) à Jovem Pan, o deputado Daniel Silveira afirmou que vai deixar as dependências da Câmara e colocar a tornozeleira eletrônica. A decisão veio após o ministro Alexandre de Moraes determinar uma multa diária de R$ 15 mil para o parlamentar, além do bloqueio das contas, caso ele continuasse se negando a cumprir ordem judicial do magistrado.

“Vou para o meu apartamento para dormir e vou colocar essa tornozeleira para agradar [Moraes]. Ele gosta tanto dessa tornozeleira que ele devia pegar uma para ele”, disse Silveira sobre o ministro do STF.

Mesmo cedendo às determinações, Silveira voltou a atacar Moraes, a quem chamou de “pessoa fraca, frustrada” e que “o Brasil tem que entender que ele é um inimigo em comum da nação”.

