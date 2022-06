Após morte de Bruno e Dom, servidores da Funai anunciam greve e cobram demissão do presidente do órgão

Apoie o 247

247 - Servidores da Funai (Fundação Nacional do Índio) anunciaram uma greve para quinta-feira (23), a partir das 10h, em todas as unidades dos estados e no Distrito Federal, informa a Folha de S. Paulo.

De acordo com a Indigenistas Associados (INA), o objetivo é manifestar "profunda tristeza e indignação pelo assassinato bárbaro" do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia.

Os servidores cobrarão a identificação e responsabilização de todos os culpados e exigirão a demissão imediata do presidente da Funai, Marcelo Augusto Xavier da Silva.

Segundo nota da INA, Xavier "vem promovendo uma gestão anti-indígena e anti-indigenista na instituição".

"Por uma Funai indigenista e para os povos indígenas! Pela proteção das/os indigenistas, dos Povos Indígenas e de suas lideranças, organizações e territórios! Convidamos as/os parceiras/os indígenas, indigenistas e da sociedade em geral para o Ato Nacional de Greve da Funai!", diz o comunicado.

