Após morte de João Alberto, Carrefour anuncia suspensão de seguranças terceirizados

247 - Após a morte de João Alberto, homem negro espancado até a morte por dois seguranças terceirizados, no dia 19 de novembro, o Carrefour Brasil anunciou, nesta sexta-feira, 4, que vai interromper a contratação de serviços terceirizados de segurança. A empresa afirmou que irá contratar profissionais próprios para atuar em suas lojas.

A mudança, que iniciará em dez dias, ocorrerá primeiro nas unidades do Rio Grande do Sul - João Alberto foi assassinado em unidade de Porto Alegre, capital do estado. A sugestão surgiu do Comitê Externo e Independente,que foi criado pela empresa após a morte do rapaz e a revolta diante do assassinato causada pelo país.

O Carrefour disse ainda que o processo de seleção levará em conta a representatividade da população brasileira, que conta com 50% de mulheres e 56% de negros.

