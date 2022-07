Após mortes de Bruno e Dom, DPU pede indenização de R$ 50 milhões

Apoie o 247

247 - A Defensoria Pública da União (DPU) protocolou um pedido de indenização por danos morais coletivos contra a União no valor de R$ 50 milhões para ser utilizado em benefício dos povos indígenas isolados e de recente contato. De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, o pedido foi anexado após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari em uma ação que tramita desde 2018 na Justiça Federal

Na ação, a DPU e o Ministério Público Federal (MPF) acionaram a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a União pedindo, entre outros pleitos, a reestruturação humana e material das Frentes de Proteção Etnoambiental no Amazonas mínimos para o efetivo cumprimento de suas finalidades.

“A Unijava, ONG na qual Bruno trabalhava quando foi assassinado, participa da ação como amicus curiae. O plano proposto teve a participação do próprio Bruno e de outras 44 pessoas de diversas entidades indígenas, etnias e servidores da própria Funai”, destaca a reportagem.

Nesta segunda-feira (4), A DPU também protocolou um pedido para que a Funai se manifeste em uma outra ação, na qual é instada a se abster de "atentar contra a dignidade" de Dom e Bruno por se abster de "atentar contra a dignidade" de Dom e Bruno.

