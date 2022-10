Após o "pintou um clima", Neymar diz que se identifica com os valores de Bolsonaro: "são as nossas crianças”

Poucos dias depois de Bolsonaro dizer que "pintou um clima" com meninas venezuelanas de 14 e 15 anos, Neymar diz que se identifica com valores de Jair Bolsonaro edit

247 - Em live neste sábado (22), o jogador Neymar afirmou que a reeleição de Jair Bolsonaro seria “maravilhosa” para o Brasil e que se identifica com os "valores" do candidato.

“O que me motivou de expor, de lutar, são os valores que o presidente carrega que são bem parecidos comigo, com minha família, com tudo que a gente preza. Então, é a família que a gente preza, o nosso povo, são as nossas crianças”, disse o atleta, poucos dias depois de Bolsonaro dizer que "pintou um clima" com meninas venezuelanas de 14 e 15 anos.

Em entrevista, Bolsonaro ddisse que “pintou um clima” entre ele e garotas venezuelanas, as quais o presidente associou à prostituição.

“Estou muito feliz de participar dessa live, de enfrentar, não ter medo de lutar como nosso presidente, estou à disposição apoiando nosso presidente, porque a gente sabe o que é melhor para o Brasil”, acrescentou.

