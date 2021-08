Após Pacheco negar impeachment de Moraes, Bolsonaro publica vídeo: "sei o que tenho que fazer"

Em vídeo que parece ser antigo, Bolsonaro diz saber onde está o "câncer" do país, e fala que, se o tumor for retirado, "o corpo volta à sua normalidade" edit

247 - Pouco depois de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), rejeitar o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes apresentado por Jair Bolsonaro, o chefe do governo federal publicou um vídeo no Twitter dizendo que 'sabe o que tem que fazer'.

O vídeo, publicado nesta quarta-feira (25) com a legenda "nas 4 linhas da Constituição", parece ser antigo, mas não leva nenhum tipo de data.

Bolsonaro diz, no material, que se a população estiver bem informada, "a gente ganha essa guerra". Ele fala também que sabe onde está o "câncer" do país, e que se o tumor for retirado, "o corpo volta à sua normalidade"

- NAS 4 LINHAS DA CONSTITUIÇÃO.

- Presidente JAIR BOLSONARO. pic.twitter.com/3ofpJJHsoG — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 25, 2021

