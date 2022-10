Após pressão de familiares, Temer desiste de apoio oficial a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Michel Temer (MDB), responsável pelo golpe de Estado de 2016, desistiu de apoiar oficialmente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial.

Em nota, de acordo com o portal G1, Temer diz que aplaudirá a candidatura que "defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, manter as reformas já realizadas no meu governo e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país".

As filhas de Temer ficaram insatisfeitas com encontro que pai teria no fim de semana com Bolsonaro para declarar apoio a ele —o MDB liberou seus diretórios a decidir quem apoiar e o de São Paulo foi com Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato do bolsonarismo que conta com o apoio do ex-presidente.

