Após prisão de Ribeiro, Bolsonaro faz reunião para debater comunicação

Reunião conta com presenças de ministros do governo, de Braga Netto e dos filhos do presidente Flávio e Eduardo Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Horas após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu na tarde desta quarta-feira (22/6), no Palácio do Planalto, com integrantes do governo e do comando de sua campanha à reeleição. Na pauta, um debate sobre estratégias de comunicação.

O encontro reuniu ministros do governo como Ciro Nogueira (Casa Civil); os filhos do presidente Flávio e Eduardo Bolsonaro; e assessores, como o general Walter Braga Netto, assessor especial do presidente e nome mais cotado para ser candidato a vice de Bolsonaro este ano.

O diagnóstico no Planalto é de que a prisão de um ex-integrante do primeiro escalão do governo pode enfraquecer o que eles consideram o “principal trunfo” de Bolsonaro no embate eleitoral com o ex-presidente Lula: a tese de que não havia escândalo real de corrupção na atual gestão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE