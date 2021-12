Após quatro dias, Bolsonaro finalmente cumprimenta Boric, presidente eleito do Chile

Apoie o 247

Agência Brasil - O Ministério das Relações Exteriores enviou, nesta quinta-feira (23), nota apresentando os cumprimentos do governo brasileiro ao presidente eleito do Chile, Gabriel Boric. Aos 35 anos, o ex-líder estudantil é o mais jovem presidente eleito pelos chilenos.



"Ao reafirmar a solidez dos laços de amizade e cooperação, o governo brasileiro assinala a disposição de trabalhar com as autoridades chilenas no fortalecimento das iniciativas bilaterais e regionais em prol dos objetivos de desenvolvimento econômico, de defesa da liberdade e da democracia e de respeito ao Estado de Direito", diz a nota, divulgada quatro dias após o resultado das eleições.



Com 54,72% dos votos válidos, Boric venceu, no último domingo (19), o segundo turno das eleições presidenciais no Chile. Seu adversário, José Antonio Kast, representante de uma coligação de partidos de direita, ficou com 45,28% dos votos válidos. Horas depois da divulgação do resultado, Kast reconheceu a derrota e parabenizou o presidente eleito pelas redes sociais.

