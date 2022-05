Após questionamentos da ala militar, Fachin é orientado a não receber ministro da Defesa

Apoie o 247

247 - Em meio à tensão institucional entre o Judiciário e o Executivo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Edson Fachin, vem sendo aconselhado a não receber, por algumas semanas, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A recomendação se deve a avaliação geral de que o ministro vem tentando encurralar a Justiça Eleitoral ao levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral, como vem sendo feito por Jair Bolsonaro.

De acordo com o jornalista Valdo Cruz, do G1, um interlocutor de Fachin disse que “ não faz sentido receber o general Paulo Sérgio no momento em que assessores do governo divulgaram informações falsas, de que o presidente do TSE não queria receber o ministro da Defesa para esclarecer dúvidas das Forças Armadas, quando, na verdade, ele já havia sido recebido pelo ministro em duas ocasiões”.

Ainda conforme a reportagem, a fonte teria ressaltado que “eles (integrantes da ala militar)não querem conversar, dialogar, eles querem passar a imagem de que estão levantando dúvidas sobre um sistema que é seguro para, depois, divulgarem que o tribunal não atendeu às sugestões e questionar o processo eleitoral”.

