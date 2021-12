Após renúncia de pesquisadores, diretor da Capes pede demissão

Flavio Anastacio de Oliveira Camargo, diretor de Avaliação da Capes, cargo do alto escalão do órgão. Mais de cem profissionais renunciaram recentemente. edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após a renúncia de mais de cem pesquisadores, Flavio Anastacio de Oliveira Camargo, diretor de Avaliação da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), pediu demissão do órgão, na última terça feira (14).

Essa é a primeira demissão no alto escalão da Capes, instituição vinculada ao Ministério da Educação. As baixas anteriores atingiram coordenadores e consultores que não são servidores do órgão, mas têm papel central na avaliação da pós-graduação do país.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o diretor não vinha se sentindo à vontade no cargo, cuja função também envolve a avaliação da pós-graduação, que foi centro de uma controvérsia desde o fim de novembro. Ele também teria alegado problemas de saúde.

PUBLICIDADE

Coordenadores e consultores de 4 das 49 áreas de avaliação da pós-graduação já se desligaram, desde o fim de novembro, com fortes críticas aos gestores da Capes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE