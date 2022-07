Após reunião com Bolsonaro, chapa com Ibaneis, Arruda e Flávia é unificada

Apoie o 247

Por GrandeAngular, no Metrópoles - Após reunião com o Jair Bolsonaro (PL) no fim da tarde desta terça-feira, 19, Ibaneis Rocha (MDB) anunciou que Flávia Arruda (PL) será a candidata a senadora e o ex-governador José Roberto Arruda (PL) disputará uma vaga de deputado federal da chapa que tentará à reeleição.

Ibaneis disse que foi firmado um compromisso junto a Bolsonaro: “Foi muito proveitoso, muito salutar. Nós todos temos um compromisso com o presidente Jair Messias Bolsonaro no sentido de que a gente possa unificar o campo que está em torno do presidente da República aqui no Distrito Federal e também fazer um trabalho pela cidade”.

Damares Alves (Republicanos) havia sido anunciada como a candidata ao Senado na chapa de Ibaneis, mas o cenário mudou. O governador informou que ficou acertado com Damares que ela irá conversar com os presidentes nacional e local do Republicanos para decidir o futuro da candidatura dela.

Leia a íntegra no Metrópoles.

