Após ser acusado de terrorismo na Ucrânia, brasileiro é preso em SP com drogas e munição

Um mês após chegar da Ucrânia onde ficou preso por terrorismo, brasileiro é encontrado com grande quantidade de drogas e munição em apartamento em Presidente Prudente, Oeste paulista

247- O brasileiro Rafael Marques Lusvarghi, de 36 anos, foi preso na madrugada deste sábado (08) com 25 quilos de maconha, uma porção de substância similar à cocaína, 350 munições de calibre 9 mm, balança de precisão, passaportes e dinheiro, no apartamento em que mora na cidade de Presidente Prudente,no interior de São Paulo. Lusvarghi contou à polícia que voltou da Ucrânia há um mês à procura de emprego e que lhe foi oferecido o valor de R$ 3.000 por mês para guardar as drogas e a munição.

Lusvarghi é um conhecido da mídia por diversos protestos, o que ganhou mais repercussão foi em 2014, quando foi detido no protesto contra a Copa do Mundo, em São Paulo. Ficou preso por 45 dias, mas a Justiça de São Paulo o absolveu das acusações.

Ele ficou preso em Kiev, na Ucrânia, condenado por terrorismo. Em 2016 foi preso no aeroporto pelo serviço secreto. Sua defesa alegou irregularidades no processo e julgamento e sentença foram anuladas.

