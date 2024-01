Após ser cobrado a prestar solidariedade a Julio Lancellotti, padre Marcelo Rossi posta várias indiretas; confira

Apoie o 247

247 - Internautas cobraram um posicionamento dos Padres Fábio de Melo e Marcelo Rossi em meio à possibilidade de abertura de uma CPI bolsonarista em São Paulo para perseguir Julio Lancellotti sob o pretexto de investigar organizações sociais que atuam no centro da cidade.

Após a cobrança, Fábio de Melo publicou uma nota oficial em suas redes sociais. Já Marcelo Rossi, optou uma postagem com muitas indiretas, pregando o silêncio, sem necessariamente citar Lancellotti.

“Quando estiver no calor da raiva, prefira ficar em silêncio. Se as suas palavras forem fofocas, escolha ficar em silêncio. Se você só vê defeito nas coisas ou pessoas, fique em silêncio. Se você não ouviu os dois lados da história, fique em silêncio”, publicou Rossi em um carrossel no seu perfil oficial no Instagram. E completou na legenda do post: “Amados, se soubéssemos o valor do silêncio… A palavra de Deus diz: ‘Silêncio vale ouro, Silêncio não é covardia, mas sabedoria daqueles que amam a Deus’.”

