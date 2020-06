Após ser preso, Queiroz teme pela vida, diz advogado

247 - Advogado do ex-assessor de Flávio Bolsonaro disse que Fabrício Queiroz, Paulo Emílio Catta Preta, afirmou na tarde desta quinta-feira, 18, que seu cliente recebeu ameaças e tem medo de ser assassinado.

"Sim, ele teme pela vida dele", disse o advogado ao ser questionado por jornalistas na porta do Presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, onde Fabrício Queiroz foi levado depois de ter sido preso em São Paulo.

O advogado disse não saber detalhes sobre as supostas ameaças recebidas por Queiroz. "Ele não me disse [quem fez as ameaças], mas disse que já recebeu ameaças desde que esse caso veio à tona", enfatizou Paulo.

Catta Preta também era o advogado do miliciano e ex-PM Adriano Magalhães da Nóbrega, morto na Bahia em fevereiro.

Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava no imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro. Policial Militar aposentado, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica", segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).

O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão de Queiroz porque considerou que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro continuava cometendo crimes e estava fugindo e interferindo na coleta de provas. A Justiça autorizou também a prisão da mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar.

