Após torrar R$ 39 mil em dinheiro público com viagem a Nova York, Mario Frias pede ressarcimento de R$ 1.849 em testes de Covid

247 - Na viagem classificada como “urgente” que fez a Nova York em dezembro, com duração de cinco dias, para discutir um projeto audiovisual com o lutador de jiu jitsu aposentado Renzo Gracie, o secretário de Cultura, Mário Frias, não gastou apenas R$ 39 mil dos cofres públicos (entre passagens aéreas e diárias), informa o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O globo.

Além dos R$ 39 mil, a viagem custou mais R$ 1.849 ao erário.

De acordo com Lauro, Frias pediu (e levou) o ressarcimento desse valor pela "realização de teste molecular diagnóstico para Sars-Cov-2", o popular PCR, conforme detalhamento que consta no Portal da Transparência.

