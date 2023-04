Após vazar mensagens sobre emprego em troca de sexo, chefe do Turismo do Acre pede afastamento

Dudé, como é conhecido, é um dos chefes da Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur) edit

247 - O chefe da Secretaria de Turismo do Acre, José Fernandes Ferreira pediu afastamento do cargo após o vazar uma conversa com uma suposta estudante que pede ajuda para ser estagiária na secretária comandada por José Fernandes.

De acordo com reportagem do G1, ele responde sim sob a condição de que a jovem tivesse relações sexuais com ele. No diálogo, ele pede para ver fotos da genitália dela.

Nomeado para o cargo em fevereiro deste ano, Dudé, como é conhecido pelos colegas de trabalho, é acusado formalmente de utilizar o cargo para exigir proveito pessoal. O servidor nega a acusação e afirma que tem sido vítima de extorsão.

