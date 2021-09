Após viagem aos EUA, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, testa positivo para Covid

O presidente da Caixa diz estar se sentindo "muito bem" e afirmou estar tomando "todos os remédios que foram indicados no protocolo" edit

247 - O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, testou positivo para Covid-19 neste domingo (26).

Ele integrou a comitiva presidencial que foi a Nova York, nos Estados Unidos, para a Assembleia-Geral da ONU e teve contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está infectado e cumpre quarentena.

Em vídeo publicado no Instagram, o presidente da Caixa diz estar assintomático e se sentindo "muito bem". Ele também destacou ter recebido as duas doses da vacina contra a doença e contou estar tomando "todos os remédios que foram indicados no protocolo".

