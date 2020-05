Aras concorda em tornar público depoimento de Moro à PF

Procurador-geral da República, Augusto Aras, teria concordado com o pedido feito pela defesa do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que alega que trechos do depoimento já estariam sendo vazados edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, teria concordado com o pedido feito pela defesa do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro para levantar o sigilo sobre o depoimento prestado por ele à Polícia Federal no último sábado (2).

Segundo o blog do jornalista Valdo Cruz, Aras teria dito a interlocutores que concorda com os advogados de Moro, que alegam que trechos do depoimento já estariam sendo vazados e poderiam retirar a fala original do contexto geral.

Segundo a reportagem, a decisão será tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, responsável pelo inquérito que apura as acusações feitas por de Moro contra Jair Bolsonaro por uma suposta interferência na Polícia Federal.

O ministro do STF também irá avaliar os pedidos feitos por Aras para que, para que três ministros citados por Moro em seu depoimento, além de delegados federais, sejam ouvidos no inquérito.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.