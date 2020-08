Aras contraria orientações do governo Bolsonaro e defende direito à laqueadura a partir dos 18 anos

Parecer do procurador-geral da República, Augusto Aras, defende que as mulheres acima de 18 anos possam realizar procedimentos de esterilização voluntária sem a obrigação de ter dois filhos e sem o consentimento do companheiro. Orientação do governo Jair Bolsonaro, porém, é oposta ao posicionamento de Aras edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu em um parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) que as mulheres acima de 18 anos possam realizar procedimentos de esterilização voluntária, como a laqueadura, sem a obrigação de ter dois filhos e sem o consentimento do companheiro. O posicionamento de Aras é contrário ao do governo Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a defesa de Aras sobre o assunto foi feita no âmbito de uma ação movida pelo PSB que questiona pontos da lei do planejamento familiar, de 1996.

A reportagem destaca que o relator da ação no STF, ministro Celso de Mello, solicitou em julho do ano passado uma posição do então advogado-geral da União, hoje ministro da Justiça, André Mendonça, sobre o caso. Ele teria considerado constitucional que fosse estabelecida uma idade mínima de 25 anos, bem como o aval do consentimento pelo cônjuge, para a realização do procedimento.

Para Aras, contudo, "a pessoa maior de 18 anos é livre para ter filhos, biológicos ou não, e há de ser livre, em igual medida, para não os ter”. Ainda segundo ele, "qualquer interferência estatal nessa esfera não encontra guarida no arcabouço constitucional".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.