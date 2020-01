Aras decide demitir sobrinha de braço direito na PGR

A sobrinha de seu braço direito na PGR havia sido contratada, sem concurso, para um cargo no Conselho Nacional do Ministério Público. edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, decidiu exonerar a sobrinha de seu braço direito que havia sido contratada, sem concurso, para um cargo comissionado, no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

A demissão foi publicada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial do órgão, segundo informa Constança Rezende, colunista do UOL.

Isadora Santiago é sobrinha do secretário-geral do MPU (Ministério Público da União), Eitel Santiago. Ela estava lotada na presidência do conselho, ocupada por Aras e recebia R$ 9.216,74. A informação gerou repercussão negativa, levando Aras a decidir pela demissão.