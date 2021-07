Aras define Paulo Gonet, próximo de Bia Kicis, como vice eleitoral na PGR

⚠️ Paulo Gonet será vice de Aras no MP Eleitoral. Entre colegas, é considerado técnico, discreto e ponderado. Um deles lembra que ele é próximo de Bia Kicis e de Gilmar Mendes, de quem foi sócio. Antes de escolher Aras, Bolsonaro conversou com ele no Planalto. Foi levado por Bia.

PUBLICIDADE