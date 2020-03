Aras diz que pode ir à Justiça se Bolsonaro baixar decretos contra isolamento social

247 - O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem sido cobrado por partidos políticos e por outros membros do Ministério Público a se posicionar sobre as ações de Jair Bolsonaro na crise do coronavírus.

Em entrevista ao Globo, Augusto Aras, afirmou que poderá recorrer à Justiça se Bolsonaro “vier a baixar um decreto contrariando a orientação da horizontalidade”.

O Procurador-Geral refere-se ao isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde, com base em dados técnicos e científicos, e de acordo com as Orientações da Organização Mundial da Saúde.

O isolamento social tem sido adotado por prefeitos e governadores, com a oposição de Jair Bolsonaro.

