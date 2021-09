Aras pode desbancar André Mendonça no STF e já tem nome para substituí-lo na PGR

Apoie o 247

247 - O Procurador Geral da República, Augusto Aras, está de olho na vaga aberta no STF pela aposentadoria de Marco Aurélio Mello, ainda não preenchida devido às resistências ao nome de André Mendonça, indicado por Bolsonaro.

Segundo a jornalista Bela Megale, ele já tem até nome para substituí-lo caso deixe a PGR, o da subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo.

A candidatura de André Mendonça enfrenta dificuldades. "Pressionado por evangélicos, Bolsonaro reforçou ontem a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na reunião no Palácio do Planalto, o presidente chegou a chamar o seu indicado à corte para reiterar, na frente de pastores e apóstolos, que é ele o escolhido. Nos bastidores, porém, o trabalho do governo para emplacar Mendonça segue em marcha lenta. Em paralelo, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), responsável por pautar a sabatina do ex-advogado da União no Senado, não deu sinais de que fará o processo de andar", escreve a jornalista.

