Aras promete reagir com ‘unhas e dentes’ contra decisão de Fachin de rejeitar denúncia contra Lira

Procurador-geral da República, Augusto Aras, prometeu reagir com “unhas e dentes” contra a decisão do ministro do STF Fachin de rejeitar o arquivamento de uma denúncia de corrupção contra o presidente da Câmara, Arthur Lira edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, prometeu reagir com “unhas e dentes” contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin de rejeitar o arquivamento de uma denúncia contra o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, Aras avalia que ao optar por não decidir pelo arquivamento e levar a ação penal ao plenário do STF, Fachin assumiu o papel da acusação, deixando de ficar equidistante do caso.

Ainda segundo Aras, a atitude de Fachin traz “riscos de enfraquecer o Ministério Público”, uma vez que retira dos promotores o domínio sobre a ação penal e abre espaço para que os juízes atuem como titulares dos processos.

Na ação, Lira é acusado de corrupção passiva pelo suposto recebimento de R$ 6 milhões em suborno que teria sido repassado pela empreiteira Queiroz Galvão.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.