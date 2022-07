Aras volta a utilizar vídeo requentado para dizer que PGR acompanha escalada bolsonarista para o 7 de Setembro

Vídeo publicado no canal do procurador-geral da República foi retirado de uma reunião que Aras manteve com parlamentares de oposição no dia 12 de julho edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, usou seu canal no YouTube para publicar um vídeo nesta terça-feira (26) em que afirma estar acompanhando as mobilizações dos atos políticos do dia 7 de Setembro, programados pela extrema direita e que contam com o apoio de Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores. As falas de Aras, porém, foram retiradas de uma reunião entre eles e deputados da oposição, há duas semanas, no dia 12 de julho.

“Estamos trabalhando tal qual no ano passado. Esse é um trabalho de investigação, esse é um trabalho que estamos monitorando em todo o Brasil – e eu digo isso porque estou diante de representantes eleitos pelo povo”, diz Aras em um trecho do vídeo que foi editado para ser utilizado em seu canal no Youtube, que conta com pouco mais de 130 seguidores.

A estratégia de utilizar um vídeo com falas antigas foi utilizada recentemente pelo chefe da PGR , na quinta-feira (21), quando ele também publicou um vídeo defendendo o sistema eleitoral brasileiro dos ataques contra a Justiça Eleitoral e as urnas eletrônicas feitos por Jair Bolsonaro durante reunião com embaixadores na segunda-feira (18).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após três dias de silêncio sobre o assunto, o único pronunciamento de Aras sobre o assunto foi a publicação da gravação de uma entrevista que deu a jornalistas estrangeiros no dia 11 de julho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE