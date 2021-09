"Arminha" de chanceler brasileiro nos EUA gera indignação e revolta no Itamaraty

O gesto do Ministro das Relações Exteriores foi recebido com indignação por parte do corpo diplomático edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Causou indignação e revolta em parte do corpo diplomático do Itamaraty o gesto de "arminha" do chanceler brasileiro Carlos França em Nova York, informa o jornalista Jamil Chade.

"Se o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dominou as manchetes da imprensa brasileira nos últimos dias por fazer um gesto obsceno a manifestantes em Nova Iorque, ele não foi o único no governo de Jair Bolsonaro a adotar uma postura polêmica. No carro que levava Queiroga, outro ocupante era o chanceler Carlos França que, no momento de confrontar as pessoas que protestavam nas ruas, também reagiu e fez um gesto de 'arminha' em direção às pessoas", escreve o jornalista no UOL.

"A atitude foi recebida com indignação por parte do corpo diplomático, que esperava de França um comportamento mais moderado", prossegue Chade, enfatizando que a reação do gesto do chanceler no diplomático foi "uma mistura de decepção e constrangimento".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE