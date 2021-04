Arthur do Val, o Mamãe Falei, protocola pedido de impeachment contra Bolsonaro pelo "esforço de vingança política" contra Doria

Do Val argumenta que o governo federal, ao requerer os medicamentos de fornecedoras do kit intubação do governo paulista, agiu de forma a prejudicar o adversário político Doria, além de impedir o atendimento à população paulista edit

247 - O deputado estadual Arthur do Val (Patriota-SP), conhecido como Mamãe Falei em seus vídeos no YouTube, protocolou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, que, segundo a representação, promoveu um "esforço dissimulado (e mesquinho) de vingança política" contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O documento aponta que Bolsonaro incorreu crime de responsabilidade ao requerer os medicamentos de fornecedoras do kit intubação do governo paulista. Nesse sentido, Do Val argumenta que o governo federal agiu de forma a prejudicar o adversário político Doria, além de impedir o atendimento à população do estado, que encara a escassez do kit.

"De maneira indireta, o presidente da República fez exatamente aquilo que o STF vedou: confiscou bens dos estados", diz o texto.

"Evidentemente, houve uma intervenção na administração paulista, cujos esforços e planejamento na área da saúde ficaram totalmente desestruturados", completa.

'São Paulo First'

Do Val ainda ataca Doria e defende que a "locomotiva" São Paulo seja "respeitada". "Este impeachment deveria ser protocolado pelo governador de São Paulo, mas se João Doria não tem cacife e gabarito moral para fazê-lo, eu tenho. São Paulo precisa ser respeitada pela locomotiva que é. Pagamos 10 vezes mais em impostos do que recebemos da União. Não podemos também ficar sem insumos para tratar o Covid. São Paulo voltará a ser defendida", diz o deputado.

