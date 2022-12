Arthur Lira concede aposentadoria parlamentar de R$ 30 mil a Jair Bolsonaro

O benefício se somará à aposentadoria que Bolsonaro já recebe por ser capitão reformado do Exército, além do que vai receber como presidente de honra do PL edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), concedeu aposentadoria parlamentar a Jair Bolsonaro (PL). O ato de Lira é datado de 30 de novembro, mas foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (2). De acordo com a Folha de S. Paulo, o benefício mensal a ser recebido por Bolsonaro deverá ser superior a R$ 30 mil, já que, segundo o documento, “os proventos correspondem a 32,50% do subsídio parlamentar, acrescidos de 20/35 da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional”.

Bolsonaro exerceu o cargo de deputado federal de 1991 a 2018 e está em seu último mês de mandato à frente da chefia do Executivo Federal, após ter sido derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro deste ano.

O benefício concedido por Lira se somará à aposentadoria que Bolsonaro já recebe por ser capitão reformado do Exército. Como militar da reserva, ele recebe proventos mensais brutos de R$ 11.945,49. Ele também foi convidado para ser presidente de honra do PL, partido ao qual é filiado, e também receberá uma remuneração pelo cargo. O valor, contudo, não foi divulgado pela legenda.

