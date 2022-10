Arthur Lira defende criar lei para 'reprimir, punir e banir' institutos de pesquisas

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) defendeu a criação de uma lei para reprimir, punir e até banir os institutos que atuam na elaboração de pesquisas de intenção de voto. O mecanismo, na prática, seria uma espécie de censura à divulgação dos estudos.

“Tenho sido muito procurado por parlamentares para a instalação de CPI. Eu, particularmente, penso que CPI é um instrumento muito forte no Congresso Nacional. Neste caso, não sei se seria adequado, mas uma alteração dura na legislação para que a gente possa reprimir, punir e banir do sistema político brasileiro empresas de pesquisas”, disse Lira em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta terça-feira (4).

Ainda segundo ele, “essas coisas [pesquisas] têm que ter uma regulamentação, metodologia única. Você pode variar em número de pessoas, em algum questionamento, mas não pode variar na base de cálculos e estatística. Você não pode levar em consideração dados que se confrontem de um instituto para outro”.

A ofensiva bolsonarista contra os institutos de pesquisas teve início no domingo (2) logo após a divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições. Parte das pesquisas não refletiu o resultado das urnas, o que provocou a reação da base bolsonarista no Congresso.

Na segunda-feira (3), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para afirmar que dará início à coleta de assinaturas para a criação de uma CPI para investigar os institutos de pesquisas eleitorais.

