Arthur Lira divulga lista secreta da PEC dos Precatórios com erro e ao menos um voto irregular

247 - A Câmara divulgou nesta segunda-feira (13) a lista de deputados que teriam votado a PEC dos Precatórios por meio da manobra patrocinada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), para aumentar as chances de aprovação da medida.

O texto era uma prioridade do governo Jair Bolsonaro (PL) e passou em primeiro turno na Câmara com uma diferença de apenas quatro votos em relação ao mínimo necessário, na madrugada do dia 4 de novembro.

Lira só liberou a informação após mais de 30 dias de sigilo injustificado e depois de violar a Lei de Acesso à Informação.

A lista divulgada por Lira contém ao menos um possível erro, além da indicação de ao menos um voto irregular.

A votação remota, por decisão de Lira, contou com a participação de deputados "no desempenho" de viagem de missão oficial.

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que na lista de oito parlamentares que, segundo a Câmara, votaram remotamente, está o deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), cuja missão oficial, segundo os dados oficiais da Câmara e o próprio relatório apresentado pelo deputado, começou três dias depois, em 6 de novembro.

