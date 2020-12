Arthur Lira diz que Maia quer Câmara funcionando em janeiro para favorecer seu grupo

247 - O deputado Arthur Lira (PP-AL), candidato a presidente da Câmara, deu início a sua campanha ao rebater um comentário do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre o funcionamento da Casa em janeiro.

Maia defendeu que é necessário o Congresso trabalhar em janeiro para votar propostas que julga urgentes, como a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Emergencial. O texto permite que o governo corte gastos obrigatórios para as contas não saírem do controle. O mês costuma ser de recesso no Congresso.

Segundo Lira, a proposta de Maia é para favorecer seu “projeto pessoal de sucessão”.

“Centenas de deputados têm compromisso em suas bases e já fizeram suas agendas – percorrendo os municípios e já iniciando o diálogo com os novos prefeitos eleitos”, escreveu Lira.

E acrescenta: “Boa parte do que está parado poderia ter sido votada, por entendimento do colégio de líderes. Coisa que não aconteceu”, afirmou Lira.

A eleição para a mesa-diretora da Câmara será em 1º de fevereiro. O candidato do bloco ligado a Maia, que inclui partidos da oposição, ainda não foi divulgado. Mas fontes dão conta de que Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Baleia Rossi (MDB-SP) são os nomes cotados.

