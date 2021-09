Arthur Lira está preocupado com discurso golpista de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem a responsabilidade constitucional de decidir sobre a abertura de processo de impeachment, disse que ficou preocupado com o discurso de Jair Bolsonaro em manifestação na Avenida Paulista nesta terça-feira (7).

Lira não revelou que atitude tomará, mas disse que está retornando a Brasília nesta quarta-feira (8) e pretende ter uma série de conversas com aliados e autoridades.

Pela primeira vez, o presidente da Câmara deixou de lado sua atitude apaziguadora em relação a Bolsonaro e botou uma dúvida no ar em relação a como proceder a partir de agora, informa o jornalista Lauro Jardim no Globo.

Bolsonaro rompeu um acordo que tinha feito com Lira, ao repetir que existe possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas e defender o voto impresso. O ocupante do Palácio do Planalto tinha prometido não mais tocar nesse assunto.

Lira qualificou de "bravata" de Bolsonaro a tal reunião do Conselho da República. O presidente da Câmara disse que não há qualquer reunião marcada.

