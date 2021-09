Arthur Lira fará vista grossa aos crimes de Bolsonaro, escreve Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - "Na semana em que Jair Bolsonaro fez um ensaio aberto do golpe, Arthur Lira voltou a simular normalidade. O presidente da Câmara passou o 7 de Setembro entocado em Alagoas. De volta a Brasília, deixou claro que os 130 pedidos de impeachment continuarão na gaveta", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco.

O jornalista do Globo destaca que o pronunciamento do presidente da Câmara sobre a crise foi "anódino" e silenciou sobre as tentativas de invasão do Supremo Tribunal Federal.

"O chefe do Centrão é um colaboracionista convicto. Fará vista grossa aos crimes de Bolsonaro enquanto puder extrair ganhos para seu grupo político. No arranjo atual, o deputado exerce um poder inédito sobre o Orçamento. Instalou uma aliada no quarto andar do Planalto e comanda a distribuição de cargos e emendas", escreve o jornalista.

PUBLICIDADE

“Lira considera que tem mais a ganhar do que a perder com a permanência do capitão. Se a popularidade do governo continuar baixa, melhor ainda. O cenário de um Bolsonaro isolado e dependente do centrão é o ideal para o projeto de pilhagem. Pelo menos até o início da campanha de 2022”.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE