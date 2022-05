Arthur Lira indicou mais de R$ 350 milhões em emendas do orçamento secreto

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), indicou pelo menos R$ 357,4 milhões de reais em emendas do orçamento secreto a municípios de Alagoas nos últimos dois anos. O valor é o equivalente a quase 20 vezes mais do que os deputados tiveram direito de sugerir nas emendas individuais impositivas de 2021, cujo limite era de R$ 16,2 milhões.

A maior parte dos recursos foi pedido para redutos eleitorais de Lira, entre eles o município de Barra de São Miguel, cujo prefeito é Benedito de de Lira (PP), pai do presidente da Câmara.

As informações constam em ofícios enviados por Lira ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que, por sua vez, os remeteu ao Supremo Tribunal Federal, aponta reportagem do jornal O Globo.

Os documentos também mostram que Lira mais do que triplicou as indicações depois que foi eleito presidente da Câmara no início do ano passado. Em 2020, ele indicou R$ 80,9 milhões em emendas, enquanto em 2021 foram R$ 276,5 milhões.

