Arthur Lira sofre sua primeira derrota no comando da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados não conseguiu emplacar com a pressa que ele e deputados do centrão queriam a emenda constitucional que pretende instituir a impunidade para parlamentares que cometam crimes edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não conseguiu nesta quinta-feira (25) acelerar a tramitação da proposta de emenda constitucional da impunidade. A tentativa quase provoca uma crise na relação com o Poder Judiciário.

Lira sofreu um revés com o adiamento da votação da proposta no plenário da Casa.

As dificuldades de costurar um acordo para diminuir a oposição ao texto fizeram com que a sessão se arrastasse por seis horas. Lira não conseguiu vencer a resistência dos congressistas contrários à proposta, que também desagradou a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), informa a Folha de S.Paulo. O chefe da Câmara fará nova tentativa nesta sexta-feira (26).

