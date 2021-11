Arthur Lira usa verbas do orçamento secreto para beneficiar seus currais eleitorais

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, manipula verbas do orçamento secreto para beneficiar seus currais eleitorais em Alagoas.

Reportagem do Globo indica que João José Pereira Filho, primo de Arthur Lira, chefe da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Alagoas, é peça-chave na engrenagem montada pelo presidente da Câmara para beneficiar prefeitos aliados com verbas oriundas do orçamento secreto.

O superintendente da Codevasf em Alagoas administra um caixa turbinado por R$ 83,9 milhões do orçamento secreto, comandado por Lira.

A reportagem informa que os repasses de verbas já tiveram como destino, por exemplo, Barra de São Miguel, governada pelo pai do presidente da Câmara. Ao todo, o braço local da empresa pública tem um orçamento de R$ 163 milhões, em valores de outubro.

A falta de transparência do repasse de verbas do orçamento secreto foi motivo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a suspensão da execução desse orçamento. O Supremo exigiu também a criação de mecanismos de transparência para a execução dos recursos.

