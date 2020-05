Arthur Virgílio: Bolsonaro é "assassino indireto" das vítimas do Covid

247 - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), chamou Jair Bolsonaro de "assassino indireto" por "incitar as pessoas a saírem às ruas, violando o isolamento social, melhor arma contra a covid-19".

"Para mim, Bolsonaro não passa de um palhaço", disse Virgílio, de acordo com reportagem do colunista Josias de Souza, do UOL.

"Bolsonaro é nojento. Não tem o direito de mexer com a memória do meu pai. Não chega aos sapatos dele. Não pode se meter com um homem honrado, que não é da sua laia, chegada a rachadinhas", disse ele, rebatendo as afirmações feitas por Bolsonaro em vídeo da reunião ministerial, em que atacou o pai de Virgílio.

"Não sei que outras moléstias esse sujeito tem além da mental. Mas há algo no seu coração perverso, capaz de tocar em feridas que estão sepultadas", acrescentou o prefeito, citando a Anistia, como um movimento de perdão recíproco. "Fiz uma grande amizade com o senador Passarinho, que foi signatário do AI-5, o ato que levou à cassação do meu pai. Passarinho morreu sob a minha tristeza. Eu era mais ligado a ele do que ao Paulo Borssard. Bolsonaro, no entanto, é incapaz de esboçar sentimentos elevados. É um cretino."

O ex-senador disse ainda que os demais familiares também estão indignados com os ataques de Bolsonaro ao seu pai. Josias de Souza lembra que "ironicamente, a mulher do prefeito, Elisabeth Valeiko Ribeiro, votou em Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018".

"Analfabeto, Bolsonaro não conhece história. Só decorou a lista de quem foi cassado ou perdeu a vida, e os nomes dos torturadores, que idolatra. No mais, se perguntar quem descobriu o Brasil, ele não saberá dizer", disse.

