Arthur Virgílio diz que Eduardo Leite é "analfabeto político", que segue ordens de Aécio Neves

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, culpou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e seu principal cabo eleitoral, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), pelo fracasso das prévias do PSDB, que foram adiadas depois de falha no aplicativo de votação.

Segundo reportagem do Painel, da Folha de S. Paulo, Virgílio diz que se aproximou de João Doria nessa reta final porque "ele quer fazer as prévias, [enquanto] os outros querem melar. Visivelmente".

"Leite vem com história, bota dificuldade. Ele se transformou em uma pessoa mimada", completa. "2022 significa não fazer, né? Quer levar para uma convenção para fazer uma maioria fácil. Quer excluir o povo do processo decisório", diz. "Botar para fevereiro é querer misturar prévia com convenção partidária. Aí a direção diz que é melhor não fazer, faz uma convenção. Frustra as prévias, desmoraliza o partido. Ele acha que ganha assim", acrescenta.

"Ele é mentiroso, ele disse que queria em fevereiro, e agora já diz que quer deixar votando. Esse cara é completamente analfabeto político. Completamente", afirma. "É uma clara resposta à aproximação dele ao Aécio Neves, que não bota cara, não vai a lugar algum, e ao mesmo tempo fica dando ordens para os acólitos dele. Aécio não vai a qualquer lugar com aglomeração. Como seria recebido? Com vaia. Foi vaiado na convenção do PSDB de 2018", finaliza.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE