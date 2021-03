Articulador do golpe contra Dilma, FHC diz que votará em Lula para derrotar Bolsonaro em 2022

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos principais articuladores do golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff, afirmou nesta terça-feira (16) que votaria no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 para derrotar Jair Bolsonaro.

"O Lula foi calejado pela vida. Isso conta. Não é nenhum principiante. Ele deu uma entrevista agora e acertou em uns pontos fundamentais, ele tem jeito para a coisa. Acho que Lula tem experiência do mundo, do Brasil, da pobreza e enriqueceu. Não sei se Lula vai ter condições para ser candidato, ou se seria o melhor candidato, mas acho que se ficar entre ele e Bolsonaro, voto em quem for menos pior", afirmou FHC em entrevista ao jornalista Tales Faria, do UOL.

Durante a entrevista, FHC não defendeu o impeachment de Jair Bolsonaro, mas criticou o que chamou de "mau sinal" a troca de ministros na Saúde.

"Na pandemia, um momento difícil para todo mundo, você tem que dar força ao ministro porque é ele que está na linha da frente. Não quero dizer que o presidente é o responsável pelas mudanças, mas uma parte da responsabilidade cabe ao presidente. Às vezes é inevitável, mas, neste momento, a gente já tendo tantos ministros da Saúde não é um bom sinal", disse o ex-presidente Fernando Henrique.

Nessa segunda-feira (15), Jair Bolsonaro anunciou o nome do médico Marcelo Queiroga para substituir Eduardo Pazuello no comando do Ministério da Saúde. Queiroga é bolsonarista e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.