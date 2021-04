Artistas pedem a Biden que não feche acordo sobre a Amazônia com Bolsonaro

Rede Brasil Atual - “Ações urgentes devem ser tomadas para enfrentar as ameaças à Amazônia, ao nosso clima e aos direitos humanos, mas um acordo com o Bolsonaro não é a solução.” Assim, um grupo de 36 artistas alerta, em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que ele não feche acordo sobre a preservação da floresta com o governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Os artistas, brasileiros e norte-americanos, cobram que ocorra uma redução real no desmatamento na Amazônia antes de qualquer ajuda dos Estados Unidos. Além de se garantir a livre participação da sociedade civil nos debates ambientais.

Dentre os 36 nomes que assinam a carta (leia abaixo) contra o acordo de Biden e Bolsonaro, estão Leonardo Di Caprio, Caetano Veloso, Roger Waters, Gilberto Gil, Alec Baldwin, Wagner Moura, Marisa Monte, Katie Perry, Sonia Braga, Jane Fonda, Maria Gadú, Sigourney Weaver e Bela Gil, entre outros.

“Encorajamos você a continuar o diálogo com povos indígenas e comunidades tradicionais da Bacia Amazônica, com governos subnacionais e a sociedade civil (…) antes de anunciar quaisquer compromissos ou liberar quaisquer fundos”, afirmam os artistas na carta apoiada pela Amazon Watch, Artists for Amazonia, We Stand United e 342 Amazonia.

Na quinta (22) e sexta-feira (23), a Casa Branca sediará a Cúpula do Clima. Durante o evento organizado pelo governo norte-americano, Biden quer situar os EUA como liderança ambiental e vai anunciar novas metas para o país para diminuir a emissão de gases que geram o efeito estufa. Online e transmitida ao vivo, a Cúpula do Clima contará com a participação de 40 líderes convidados. Além de Bolsonaro, o presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra alemã, Angela Merkel.

“Não faça acordo”

Nos últimos dias, o presidente Joe Biden recebeu outros tantos pedidos contra qualquer acordo sobre preservação ambiental com Bolsonaro sem que haja participação da sociedade. Reportagem da Folha de S.Paulo relata que, no começo de abril, mais de 200 entidades brasileiras enviaram uma carta à Casa Branca solicitando ao presidente norte-americano que não fizesse um acordo a portas fechadas com Bolsonaro, pois consideram que a gestão federal não tem legitimidade para representar o Brasil. Em reunião com integrantes da equipe de John Kerry, enviado especial da Casa Branca para o clima, organizações do setor reforçaram a falta de confiança em Bolsonaro. E alertaram: repassar recursos sem nenhum progresso real no combate ao desmatamento acabaria por premiar os ataques à política ambiental do país promovidos pelo atual governo federal. Serviria apenas para ajudar na estratégia de relações públicas de Bolsonaro.

Na sexta (16), foi divulgado que 15 importantes senadores do Partido Democrata enviaram carta ao presidente Biden contra o acordo com Bolsonaro. Afirmam que o brasileiro dá “sinal verde” a criminosos ambientais e procura “enfraquecer a proteção dos territórios indígenas, que muitas vezes estão sujeitos à invasão por madeireiros, garimpeiros e fazendeiros ilegais”. Acrescentam que o presidente brasileiro “ridicularizou publicamente” o Ibama, que é o principal órgão público de regulação, proteção e fiscalização ambiental.

Pedindo dinheiro

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que conseguiria reduzir a devastação da Floresta Amazônica em até 40% no prazo de um ano. Mas que isso só ocorreria se recebesse US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) de países estrangeiros. Na semana passada, informa a Folha, em carta enviada a Biden, Bolsonaro se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal em território brasileiro até 2030 e ponderou que a meta “exigirá recursos vultosos e políticas públicas abrangentes”.

Sob Bolsonaro, o desmatamento da Amazônia tem batido recordes. Em março voltou a crescer. Segundo o Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia), a floresta registrou o maior desmatamento para o mês de março nos últimos 10 anos. De acordo com o boletim, a destruição na Amazônia Legal totalizou 810 quilômetros quadrados no mês passado, um aumento de 216% em relação a março de 2020.

Íntregra da carta dos artistas

Carta dos artistas do Brasil e dos EUA ao Presidente Joseph Biden

Estados Unidos, Brasil, 20 de abril de 2021

Proteja a Amazônia



Caro presidente Biden,

Obrigado por seu compromisso de agir pelas mudanças climáticas, pela conservação das florestas e pelo respeito aos direitos e à soberania dos Povos Indígenas. Escrevemos para você hoje como artistas e músicos dos Estados Unidos e do Brasil para expressar nosso apoio e solidariedade aos Povos Indígenas e organizações da sociedade civil na Bacia Amazônica —e ao redor do mundo— que expressaram profunda preocupação com relação a possíveis acordos ambientais com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Instamos sua Administração a ouvir nosso apelo e a não se comprometer com nenhum acordo com o Brasil neste momento.

Proteger a Floresta Amazônica é essencial para soluções globais para lidar com as mudanças climáticas. No entanto, a integridade deste ecossistema crítico está se aproximando de um ponto de não retorno devido às crescentes ameaças à floresta tropical e aos seus guardiões pelo governo Bolsonaro, incluindo desmatamento, incêndios e ataques aos direitos humanos.

Desde que Bolsonaro assumiu o cargo em janeiro de 2019, a legislação ambiental foi sistematicamente enfraquecida e as taxas de desmatamento triplicaram. As terras indígenas, que são as mais protegidas da Amazônia, foram invadidas, desmatadas e queimadas impunemente. Os direitos dos povos indígenas, guardiões da floresta, foram violados por Bolsonaro e seu governo.

Estamos preocupados que seu governo possa estar negociando um acordo para proteger a Amazônia com Bolsonaro neste momento.

Embora estejamos aliviados que a secretária de imprensa da Casa Branca Jen Psaki tenha declarado recentemente que não haveria nenhum acordo bilateral anunciado na Cúpula dos Líderes do Clima no Dia da Terra, ainda estamos apreensivos.

Nós nos juntamos a uma coalizão crescente de mais de 300 organizações da sociedade civil brasileira e norte-americana, povos indígenas, membros do Congresso dos Estados Unidos e legisladores brasileiros para pedir a seu governo que rejeite qualquer acordo com o Brasil até que o desmatamento seja verdadeiramente reduzido, os direitos humanos sejam respeitados e a participação significativa da sociedade civil seja atendida.

Compartilhamos suas preocupações de que ações urgentes devem ser tomadas para enfrentar as ameaças à Amazônia, ao nosso clima e aos direitos humanos, mas um acordo com o Bolsonaro não é a solução.

Encorajamos você a continuar o diálogo com povos indígenas e comunidades tradicionais da Bacia Amazônica, com governos subnacionais e a sociedade civil, que têm soluções e desenvolveram propostas para sua consideração, incluindo a Plataforma Climática da Amazônia, antes de anunciar quaisquer compromissos ou liberar quaisquer fundos.

Agradecemos sua liderança em tomar as medidas necessárias e urgentes para lidar com a emergência climática que enfrentamos coletivamente.

Respeitosamente,

Mark Ruffalo

Leonardo DiCaprio

Joaquin Phoenix

Jane Fonda

Rosario Dawson

Orlando Bloom

Katy Perry

Uzo Aduba

Alyssa Milano

Alec Baldwin

Marisa Tomei

Philip Glass

Roger Waters

Frances Fisher

Misha Collins

Laurie Anderson

Sigourney Weaver

Katherine Waterston

Ed Begley Jr.

Wendie Malick

Barbara Williams

Sonia Braga

Caetano Veloso

Gilberto Gil

Alice Braga

Wagner Moura

Fernando Meirelles

Walter Salles

Marisa Monte

Maria Gadú

Andrea Beltrão

Patrícia Pillar

Débora Bloch

Marcos Palmeira

Bela Gil

Fernanda Abreu

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.